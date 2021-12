Fermeture des frontières : un nouveau coup dur pour le tourisme

Depuis l’arrivée du nouveau variant, les annonces se sont enchaînées. Si vous n’êtes ni résident, ni vacciné, il vous sera impossible d’entrer en Tunisie. Au Maroc, la mesure est encore plus drastique : fermeture des frontières pour deux semaines. Plus aucun avion n’atterrira dans le pays. Des vols de rapatriement vers la France commenceront mardi. En plus du Maroc, le Japon se referme aux visiteurs étrangers, tout comme Israël. Dans le monde, une destination sur cinq est totalement fermée. Des milliers de voyageurs changent leur plan. Énième coup dur pour le secteur du tourisme. À l’échelle mondiale, il devrait perdre 1 780 milliards d’euros selon les prévisions. Alors, sans surprise, l’ambiance était plutôt morose ce lundi après-midi, dans cette agence de voyage spécialiste de l’Asie. Ce mois de novembre, l’agence de voyage n’a réalisé que 15% de ses ventes habituelles. Elle s’attend à pire en décembre, car même si des destinations restent ouvertes, elles posent aussi problème. Cette cliente avait prévu d’aller en Thaïlande. Même s’il est toujours possible de le faire, elle a préféré reporter par peur de nouvelles restrictions. T F1 | Reportage D. Sitbon, M.L. Bonneman, T. Acket