Fermeture des plages au moins jusqu’au 2 juin : les professionnels du tourisme inquiets

Les 5 000 km de plages françaises resteront fermées au moins jusqu'au 2 juin, ou peut-être au-delà. Les professionnels du tourisme ont déjà renoncé au pont de mai et au week-end de l'Ascension. Ils s'interrogent désormais sur les vacances d'été. D'autres craignent même une saison blanche et espèrent des aides de l'État pour ne pas baisser le rideau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.