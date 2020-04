Fermeture prolongée des cafés, hôtels et restaurants : les professionnels du secteur inquiets

Pour eux, la date du 11 mai ne changera rien. Les restaurants, les cafés et les hôtels qui emploient un million de personnes vont rester fermés jusqu'à nouvel ordre. L'État va leur venir en aide en annulant des charges. Charles Compagnon, gérant du restaurant "Le Richer" dans le 9ème arrondissement de Paris, espère que les loyers seront concernés. "On a quatre mois de loyer, plus ces autres charges qui sont incompressibles, on ne pourra pas s'en sortir", alerte-il. En attentant, le principal syndicat du secteur appelle à une mobilisation des assurances qui sont trop timides pour l'instant, selon Hervé Becam, vice-président de l'UMIH. "Nous avons questionné 1 100 entreprises et 98,5% d'entre elles ont reçu un refus de la part de leurs assurances de prendre en compte leur difficulté", nous confie ce représentant. Pour Alain Fontaine, à la tête du restaurant parisien "Le Mesturet", ce sont les banques qui ne jouent pas le jeu. Avec 7 000 euros de perte quotidienne, il a demandé un prêt de 250 000 euros. Mais le restaurateur n'a reçu que la moitié. Dans ces conditions, il ne pourra tenir selon lui qu'un mois et demi si de nouvelles aides ne sont pas mises en place d'ici là. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.