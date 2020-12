Fête de fin d'année : tous masqués ?

Pour passer les fêtes sereinement avec vos parents, grands-parents et vos familles, vous êtes nombreux à avoir prévu de vous faire tester avant les fêtes de fin d'année. L'organisation mondiale de la santé qui craint une accélération de l'épidémie après les fêtes recommande de ne pas faire d'embrassade ni de câlin lors des réunions familiales pour les fêtes de fin d'année. Pour éviter ce rebond de l'épidémie, l'organisation conseille de limiter le nombre de personnes en intérieur. Oubliez donc les grands tablets des Noëls précédents. Les rallonges pour la distanciation sociale seront sans doute le plus difficile à appliquer à table et autour du sapin. Pour limiter les risques, il est également conseillé de bien ventiler les pièces, des recommandations pour éviter une troisième vague juste après les fêtes de fin d'année.