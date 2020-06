Fête de la musique : le grand relâchement

Les concerts étaient autorisés, à condition de porter le masque, mais tout le monde s'est affranchi de la règle. Le désir de fête a balayé tous les gestes barrières. La police a eu du mal à disperser les foules en cette fête de la musique. À Paris, six personnes ont été interpellées pour des jets de projectiles contre les forces de l'ordre. Dans la plupart des cas, elles sont intervenues pour rétablir la circulation et non pour verbaliser. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.