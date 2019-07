Fête nationale américaine : Donald Trump veut copier le défilé du 14 juillet

Aux États-Unis, le 4 juillet est le jour où l'on célèbre dans tout le pays l'indépendance américaine. Traditionnellement, depuis deux siècles, ces commémorations sont apolitiques et sans aucune participation militaire. Cette année, Donald Trump a voulu ajouter une dimension plus militaire à la parade du 4 juillet de Washington. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.