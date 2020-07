Fête nationale : un 14 juillet sans artifice dans plusieurs villes

À Sainte-Maxime, les soldats du feu sont privés de leur traditionnel défilé du 14 juillet. Pas de bal des pompiers cette année, ni de fête, même dans les campings. Beaucoup ont renoncé à en organiser pour éviter des rassemblements trop importants. Il n'y aura pas non plus de feu d'artifice. C'est une cérémonie patriotique qui sera célébrée demain matin en petit comité, sans public.