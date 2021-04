Fêtes de Bayonne annulées : comment réagissent les habitants et les professionnels ?

La place de Bayonne restera vide en juillet prochain. Pas de foulards rouges ni de fêtards massés devant le bal, comme ici en juillet 2019. Pour la deuxième année consécutive, les fêtes de Bayonne n’auront pas lieu. Une décision inévitable pour de nombreux habitants. “Il restera compliqué de respecter les gestes barrières, la distanciation physique”, “Ce sera une surprise que les fêtes reprennent comme on les a toujours connues. Cela ne me semblait pas envisageable et peut-être pas sérieux non plus”. En temps normal, l’événement rassemble un million de personnes durant cinq jours de fêtes. Un incontournable à Bayonne notamment pour les plus jeunes. “On est jeune, il faut qu’on en profite et je pense que tout le monde en a marre, même mes parents, que ce soient toutes les générations”, déplore une jeune fille. Face à l’évolution de la situation sanitaire, Jean-René Etchegaray, le maire de la ville assure ne pas avoir eu d’autres choix. “L’immunité collective ne sera pas atteinte avant vraisemblablement en automne. Il était inimaginable que l’on puisse organiser à la fin du mois de juillet ces fêtes”. Les Fêtes de Dax et la foire aux vins de Colmar ont été aussi annulées. Le festival interceltique de Lorient est pour l’instant maintenu. À Bayonne, les restaurateurs déplorent le manque à gagner. Ils réalisent entre 10 et 40% de leur chiffre d’affaires en cinq jours. Roman Chaussonnet, gérant du restaurant Bajadita le confirme : “C’est du chiffre pour l’année. ça me permet d’avoir de la trésorerie pour l’hiver. Je pense que c’est un sacrifice de plus. Maintenant, il faut espérer que ce soit le dernier. Même si on ne fait pas les fêtes de Bayonne, il faut bien travailler à partir de début juin et jusqu’à la fin de l'année”. La ville a néanmoins prévu des animations artistiques cet été pour attirer les visiteurs malgré tout.