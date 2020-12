Fêtes de famille : faut-il se faire tester pour Noël ?

Si vous pensez pouvoir être contaminé, il est essentiel de faire un test de dépistage avant de rejoindre votre famille. Beaucoup de nos concitoyens ont fait ce choix. Dans un laboratoire en région parisienne, la demande est à la hausse. Se faire tester est gratuit. Et c'est un bon réflexe en cas de doute. Le plus pertinent est de réaliser son test PCR 24 à 48 heures avant le temps d'avoir vos résultats. Pour un test antigénique, avec un verdict en 30 minutes, le mieux est de le faire au dernier moment, le jour même. Mais d'après Dr Robert Sebbag, infectiologue à l'hôpital de la pitié-Saplétrière (AP-HP) - Paris (13e) : "Le test le plus valide et qui a le moins de faux négatif est le test PCR". À lui de rajouter qu': "Il faut toujours respecter les gestes barrières, le port du masque, le lavage des mains". Des fils d'attente seront ainsi à prévoir si tout le monde veut se faire tester au même moment. Et, avec ou sans test, le plus prudent serait de rester isoler une semaine avant de retrouver ses proches pour éviter d'être contaminé.