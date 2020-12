Fêtes de fin d'année : la course aux bonnes affaires

L'arrière-boutique de ce magasin de prêt-à-porter déborde. Et c'est comme ça partout. Voilà à quoi ressemble une réserve après quatre semaines de confinement. Pour écouler son stock, l'enseigne n'y va pas par quatre chemins : - 30% sur tout le magasin. Sur Internet, les mêmes qui promettaient de décaler le Black Friday semblent désormais bien pressés de casser les prix. Certains font les avant-premières du Black Friday, d'autres ont inventé les Black Week. Tout est bon pour attirer les chalands. Dans la course à la promotion, cette boutique propose - 50% sur toutes les décorations de Noël. De quoi donner des envies d'achat à des gens qui n'en ont pas forcément besoin. Noël est dans moins d'un mois et les boutiques proposent déjà des prix qui rappellent les soldes. Il est vraiment de s'y retrouver cette année.