Fêtes de fin d'année : les précautions à prendre pour les vacances

À huit jours de Noël, ce n'est pas la course aux cadeaux, mais la course au labo qui occupe nos concitoyens. Le nombre de tests est reparti à la hausse. La plupart des laboratoires ont pris le devant en recrutant plus de secrétaires et de préleveurs. Pour l'instant, ils tiennent la cadence. Docteur Thierry Bouchet, Directeur Général des laboratoires Biogroup, nous précise : "Les résultats sont donnés en moins de douze heures. Sur 100 positifs, il y a quand même, pratiquement la moitié des gens qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun symptôme, et situés entre 20 et 45 ans". Mais le plus dur reste à venir. Le Conseil scientifique préconise de se faire tester entre mardi et jeudi prochain, au plus près de Noël. Il a également recommandé de s'auto-confiner, et a donné la possibilité aux familles de retirer leurs enfants de l'école aujourd'hui et demain (jeudi et vendredi). Au quai de la gare de Lyon, pour fluidifier au maximum la circulation des passagers, les numéros de quai sont annoncés jusqu'à 40 minutes à l'avance contre 20 minutes d'habitude.