Fêtes de Noël : dans les coulisses du marché international de Rungis

Les grossistes de Rungis n'ont qu'une idée en tête en ce début du mois de décembre, combler les attentes des consommateurs et dénicher les produits pour les tables de Noël. La période des fêtes de fin d'année est la plus importante au marché international de Rungis. Les commerçants doivent réaliser en un mois 30% de leur chiffre d'affaires annuel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.