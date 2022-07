Fêtes de villages : pourquoi elles ont autant de succès

Aujourd'hui, parents, enfants, petits-enfants, tous sont rassemblés pour la fête du village de Marigny, en Saône-et-Loire. Covid oblige, l'évènement n'a pas été organisé depuis deux ans. Il est vital pour ce village de seulement 150 habitants, vide de tout commerce, de tout lieu de rencontre. Le seul objectif est d'apporter de la vie à Marigny. Ce sont les habitants qui préparent le repas et les attractions se veulent simples. Des jeux traditionnels qui permettent à toutes les générations de se mélanger, de se défier. Les plus âgés ne sont pas ceux qui brillent le plus. À plus de 600 km de là, dans le Calvados, le village de Villers-Bocage, commune de plus de 3 000 habitants, envisage les choses en un peu plus grand. Un groupe de musique est payé 1 000 euros par la municipalité pour assurer l'ambiance de la fête de village. "C'est notre vie, on le défend. On a envie de jouer en acoustique devant les gens", s'exprime Célestine, chanteuse. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Casanova, C. Souhaut