Fêtes, festivals, bars : la psychose des piqûres

C'est un festival sur les plages du Prado à Marseille, comme il va y en avoir des dizaines d'autres cet été. Au total, 30 000 personnes dansent et font la fête. Mais dans cette foule, certains sont inquiets face au risque de piqûre sauvage. "On fait toujours très attention. Là, on ne se met pas dans la foule. On essaie de se mettre un peu à côté, de ne pas se coller aux gens", lance une festivalière. Ce phénomène récent, qui consiste à piquer le plus de personnes possibles avec une seringue lors de ces rendez-vous festifs, est un casse-tête pour ces agents de sécurité. Comment chercher une aiguille dans une botte de foin ? Alors, les organisateurs ont décidé de mettre le paquet afin de rassurer ces festivaliers dont la majorité a moins de 30 ans. Sur place, ce poste de soin a été installé pour prendre en charge d'éventuelles victimes, avec des secouristes formés. Dans la foule et dans la nuit, les risques augmentent. Julie et une autre bénévole forment la brigade dite SAFE. La suite dans le reportage en tête de cet article. T F1 | Reportage P. Lefrançois, F. Miara