Fêtes foraines : comment sont contrôlés les manèges ?

La fête foraine est désormais fermée. Le manège est toujours sous scellés, étudié par les enquêteurs. Des témoins sont également entendus et une vidéo est analysée en ce moment. Le but de l'enquête est de comprendre comment une femme a pu être éjectée de l'attraction, le soir du samedi 20 avril. D'après les premières investigations, la barrière de sécurité se serait brutalement levée. Cet accident pose la question de l'entretien des attractions. En France, la loi impose des contrôles de sécurité, une fois par an pour les manèges à sensation forte, une fois tous les trois ans pour les manèges ordinaires, comme les autos tamponneuses. Les forains ont également l'obligation d'effectuer des contrôles de routine tous les jours. Ces contrôles réguliers et obligatoires ne suffisent pas à assurer les passants que nous avons interrogés. Ces drames restent rares, mais depuis deux ans, trois personnes ont perdu la vie en France, dans des fêtes foraines ou parcs d'attraction, dans trois accidents distincts. TF1 | Reportage J. Garro, V. Lamhaut