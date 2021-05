Fêtes sauvages : l'appel des maires

À Saint-Tropez, on n'attend plus que les touristes. Dans la célèbre station balnéaire, on sait qu'ils viendront nombreux du monde entier pour y faire la fête. Avec l'épidémie, c'est un problème pour la maire de la ville. Voilà ce que la municipalité souhaite éviter. C'était à Saint-Tropez l'été dernier. Une fête sans aucun encadrement, aucune distance, aucun contrôle sanitaire. Même chose il y a quelques semaines à Arcachon. Ces scènes, on a pu le voir partout en France. À la Baule, les forces de l'ordre ont dû faire face à de nombreuses fêtes sauvages, notamment sur la plage. Le maire de la ville comme la maire de Saint-Tropez, et une douzaine d'autres élus de communes littorales estiment avoir une solution. Dans une tribune, ils demandent la réouverture des boîtes de nuit pour le 30 juin. Mais est-ce une bonne idée alors que l'épidémie continue ? Dans ce club de la Côte-d'Azur, le patron nous montre qu'il a déjà réalisé des aménagements pour respecter les consignes sanitaires. Par exemple, la piste de danse a disparu, remplacée par des places assises. Les boîtes de nuit ne seraient donc plus vraiment les mêmes. Moins de proximité, plus de règles, et un encadrement professionnel. Masque, test négatif à l'entrée, pass sanitaire, voilà d'autres mesures que les patrons de boîtes de nuit accepteraient d'appliquer pour avoir le droit de rouvrir.