Feu de forêt à Martigues : des incendies d'origine humaine ?

Dans le contexte météo actuel, le risque d'incendies reste très important. Les pompiers sont mobilisés notamment dans les Bouches-du-Rhône. Des campings et des habitations ont été détruits mardi près de Martigues. Le feu est vraisemblablement d'origine humaine. Une hypothèse privilégiée par les pompiers. Nos journalistes ont pu suivre le travail des enquêteurs sur place. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.