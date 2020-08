Feu de forêt à Martigues : faut-il craindre une reprise ?

Un important incendie s'est déclaré mardi soir près de Martigues, sur le littoral méditerranéen à l'ouest de Marseille. Plus de 1 000 hectares ont été ravagés durant la nuit. Ce soir, il n'y a pas de relâchement. Si le feu est "sous-contrôle", des sapeurs-pompiers resteront sur le terrain. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.