Feu de forêt au Canada : des milliers d'habitants fuient les flammes

Pour vous donner une idée de l'ampleur de cet incendie, il y a une rive juste en face de nous, à moins d'un kilomètre. On ne la voit pas, elle a presque disparu sous une épaisse fumée, comme toute la partie ouest de la Nouvelle-Écosse. "Les feux sont terribles", déplore un habitant. Rien que dans cette région, 20 000 hectares sont parties en fumée. C'est le pire incendie de l'histoire de la province. Dans cet endroit, deux autres feux ne sont toujours pas maîtrisés. Et l'un d'eux inquiète particulièrement les soldats du feu. Il est relativement petit, moins de 1 000 hectares, mais a frappé la banlieue d'un quartier résidentiel d'Halifax. Certains habitants ont tenté de sauver leurs maisons avec de simples tuyaux d'arrosage. Au moins, 150 d'entre elles ont été détruites. La sécheresse a amplifié la puissance des flammes et créé d'autres départs de feu. Alors que certains feux ne sont pas toujours maîtrisés, d'autres viennent déjà de se déclencher près des habitations. En quelques minutes, tout un quartier a été évacué à la hâte. Beaucoup d'entre eux devront passer plusieurs nuits dans des gymnases. Ils pourront peut-être rentrer chez eux en fin de semaine avec l'arrivée de la pluie. TF1 | Reportage A. de Précigout, A. Poupon, J. Asher