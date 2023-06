Feu de forêt : le Nord de la France sous haute surveillance

Dans la vidéo en tête de cet article, des flammes de plusieurs mètres s'échappent d'une maison. Rapidement, elles atteignent la forêt. Attisé par le vent, le brasier a déjà parcouru une dizaine d'hectares et continue de progresser au milieu du massif vosgien. Dans le département, c'est déjà le troisième départ de feu depuis le début du mois. Un peu plus au nord, des pompiers meusiens redoublent de vigilance. Les fortes chaleurs ont rendu la végétation extrêmement inflammable, comme l'explique dans le JT de 20H de TF1 le Lieutenant-colonel Sylvain Grumbach, chef du groupement du Nord des pompiers meusiens. À la moindre étincelle, les pompiers craignent l'embrasement. Lundi encore, un des soldats du feu du SDIS 55, était intervenu sur un départ provoqué par un engin forestier. Peu habitués aux feux de forêt, une quarantaine d'entre eux ont donc suivi une formation. Les forêts de l'Est, du Nord et de l'Île-de-France sont placées en vigilance jaune risque incendie. Une situation inhabituelle pour ces régions. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Gerbelot, R. Rosso