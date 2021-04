Feux contre le gel : un arboriculteur placé en garde à vue dans le Tarn

Des feux ont été allumés par un arboriculteur du domaine de Fontorbe à Lavaur (Tarn). En pénurie de bougies et pour protéger ces pommes du gel, il a enflammé 150 tonnes de paille avec du fioul. Une pratique totalement illégale. En conséquence, une vingtaine d'habitants ont dû être hospitalisés. C'est notamment le cas de Pierre Imbert, qui en a parlé avec nos reporters. Plusieurs habitants se sont rendus à la gendarmerie dans la journée. Ils souhaitent se constituer en collectif et demandent de nouvelles méthodes pour lutter contre le gel. Dès l'apparition des premières fumées, l'exploitant est mis en garde, mais rien n'y fait. Il remet le feu la nuit suivante. Le maire de Lavaur, Bernard Carayon, décide alors de saisir le tribunal. Ce dernier nous explique que "le procureur de la République a effectivement fait mettre sous-scellé l'ensemble des bidons contenant les hydrocarbures" et qu'"il a mis en garde à vue l'un des dirigeants de l'entreprise dès l'après-midi". Le dirigeant en question a retrouvé sa liberté ce jeudi. Contacté, il n'a pas souhaité s'exprimer.