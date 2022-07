Feux d'artifice, défilés, fêtes... la canicule perturbe le 14-Juillet

Les fanions du 14 juillet sont bien là, mais l'ambiance de fête nationale n'y est pas tout à fait. La chaleur est accablante. Ce soir, le feu d'artifice n'aura pas lieu à Valbonne, le village est entouré de forêts et le risque d'incendie est trop grand. Une décision bien comprise par les habitants et les touristes. Les communes qui maintiennent leur feu d'artifice redoublent de précaution. Dans cette ville, les fusées seront lancées depuis un terrain de basket. Le sol en bitume minimise le risque d'incendie et les pompiers seront positionnés tout autour pour intervenir si besoin. Aux fêtes historiques de Vannes, des figurants en tenues médiévales tentent de maintenir une ambiance festive. Le défilé historique vient d'être annulé. Les 500 figurants qui devaient participer restent à l'ombre. Pour éviter les malaises, aux Francofolies de la Rochelle, des brumisateurs ont été installés un peu partout. Et à la dernière minute, de l'eau a été distribuée. Les bals de pompiers, eux, sont maintenus partout dans le pays. Il y a de quoi pour être plus près des secours en cas de coup de chaud. TF1 | Reportage N. Pellerin, S. Chevallereau