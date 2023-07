Feux d'artifice du 14 juillet : ces villes qui choisissent d'annuler

Privés de festivité, les habitants d'une quinzaine de villes en Île-de-France n'auront pas leurs feux d'artifice. Les mairies redoutent une répétition des violences. Il y a quinze jours, le commissariat de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne) est attaqué par des tirs de mortier. En ville, cette annulation fait polémique. Mais la plupart des annulations concernent les zones rurales. En cause, les risques d'incendies dans des forêts de plus en plus sèches. C'est le cas en Seine-et-Marne, pourtant peu habitué à ce genre d'interdiction. "D'habitude, le feu d'artifice est tiré sur le stade", se souvient Maxence Gille, maire (SE) de Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne). Trop proche de la forêt selon la préfecture. Un arrêté récent interdit tout feu d'artifice à moins de 200 mètres d'une zone sensible. "Dans notre village, comme dans plein petit village, c'est très dur de trouver une zone qui ne soit pas à moins de 200 mètres d'un petit-bois, d'un bout de forêt ou même d'un champ", souligne-t-il. Est-ce la fin d'une tradition ? Dans les communes concernées, les citoyens, même déçus, disent comprendre. À Villeparisis, le dernier feu d'artifice a même provoqué un début d'incendie sur un talus proche de la route. Cette année, la mairie organise donc un pique-nique citoyen et réfléchit à de nouvelles solutions. Face au réchauffement climatique, d'autres pensent à des spectacles de drone. Mais c'est une solution beaucoup plus chère que le traditionnel spectacle pyrotechnique. TF1 | Reportage B. Christal, C. Emeriau, A. Pocry