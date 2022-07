Feux de forêt : comment les enquêteurs traquent les pyromanes

A moins d'une centaine de mètres du village de Rougon, les gendarmes, aidés par des gardes forestiers, travaillent sur un terrain incendié comme sur une scène de crime. Ici, le feu n'est toujours pas éteint. Il a ravagé 300 hectares en trois jours. Une cellule spécialisée tente de comprendre comment l'incendie s'est déclenché. Les drapeaux qu'ils plantent servent à marquer le sens de progression des flammes. C'est un travail de fourmi sur un terrain gigantesque. Mètre par mètre, les enquêteurs progressent, à la recherche du moindre indice. Deux objets sont retrouvés sur les lieux. Ils sont a priori anodins, mais, avec de fortes températures et un effet loupe, sont capables de déclencher un incendie. Ils sont placés sous scellés et envoyés en analyse. Certains arrivent à l'institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale dans des bocaux de prélèvements de terre. On y recherche des produits accélérant, comme de l'essence, synonyme d'une possible action criminelle. Pour savoir si un échantillon en contient, il est chauffé à plus de 80 degrés dans un four. Mais l'enquête n'est pas aussi simple, surtout en période de forte chaleur. L'an dernier, 2 300 feux de forêt ont été recensés en France. Neuf fois sur dix, ils sont d'origine humaine, criminelle ou par négligence. TF1 | Reportage R. Bey, V. Capus, F. Mignard