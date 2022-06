Feux de forêt : les pompiers du centre de la France aussi en alerte

Jérôme Martinat est l'un des quatorze gardes forestiers en charge du département du Cher. Aujourd'hui, il patrouille avec un objectif bien précis. Direction la forêt de Sologne où ses observations de terrain sont un complément nécessaire aux prévisions de Météo France. Ses analyses sont directement transmises à la direction des sapeurs-pompiers à Bourges. À cette période de l'année, ce niveau de risque pour ce département est exceptionnel. Depuis deux jours, comme dans le sud du pays, ils se réunissent chaque matin avec l'ONF, Météo France et la préfecture. Des moyens, mais aussi des entraînements à ce genre d'incendie et aux risques les plus extrêmes ont été mis en place. Ici, comme par exemple, on a une simulation d'encerclement par le feu où les sapeurs-pompiers n'auraient que quelques secondes pour sauver leurs vies. Au total, 350 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du département du Cher sont mobilisés et prêts à être déployés ce week-end. T F1 | Reportage P. Reumy, P. Rousset