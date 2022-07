Feux en Gironde : le matériel des pompiers en partie détruit

Des filtres encrassés, des roues crevées, et des pièces à changer. À Guillos, un atelier de maintenance improvisé par les pompiers n'arrête jamais. En effet, le capitaine Étienne Barthélémy, officier logistique du SDIS 33, par de "trente à quarante véhicules, que ce soit le jour ou la nuit". Premières victimes de l'incendie, les pneus. Les mécaniciens en ont changé plus de 200. Coût moyen, 1 200 euros l'unité. Et lorsque les dégâts sont trop importants, les engins sont envoyés dans un centre à Bordeaux. Mais les demandes sont si nombreuses que les pièces viennent à manquer. Depuis le début des feux, ils ont vu passer plus d'une centaine de véhicules. Le budget annuel, dédié aux pièces détachées,s'élève à 1,5 million d'euros. Il sera dépassé à la fin du mois. Autre source de dépenses, le carburant. Les 550 véhicules mobilisés en ont consommé 30 000 litres par jour. À cela, s'ajoute tout le reste du matériel qu'il faut remplacer. Pour l'instant, il est impossible d'estimer le coût exact de l'incendie pour le SDIS de Gironde, mais les répercussions inquiètent son principal financeur, le Conseil départemental. Le département réclame un fond d'urgence. TF1 | Reportage L. Merlier, A. Chomy, T. Rolnik.