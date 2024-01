Feux en série en Charente : un pyromane arrêté deux ans après

Pour ses voisins, c’est un soulagement. Beaucoup le soupçonnaient. Les preuves ont été accumulées au fil des mois par des enquêteurs. En début de semaine, le suspect est interpellé pour répondre à des accusations concernant des feux de hangars agricoles l’été dernier. Au fil de son interrogatoire, les gendarmes font le lien avec les feux de forêt qui ont ravagé la Charente l’été 2022. Le jeune homme avoue. La collecte de nombreux témoignages a permis d’arriver à cette mise en examen, plus d’un an et demi après les faits. L’incendiaire présumé s’appelle Nicolas, il a 29 ans, père de deux enfants, dont il n’a pas la charge. L’enquête se poursuit pour savoir si le jeune homme a tout avoué. À 500 mètres de son domicile, une grange a brûlé dans la nuit du 4 août 2023. Le suspect n’a pas reconnu être l’auteur de cet incendie, mais les propriétaires le soupçonnent et aimeraient avoir des explications. TF1 | Reportage A. Vieira, F. Gourdin