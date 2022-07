Feux maîtrisés en Bretagne : la piste criminelle avérée

Giles n'en revient toujours pas. Cet agriculteur n'a eu que quelques minutes pour ramasser ses foins. Il n'avait jamais vu un incendie de cette ampleur en Centre-Bretagne. L'incendie est inédit par sa violence. 1 700 brûlées de forêt et de végétation ont été ravagées par les feux. Près de 300 pompiers ont été mobilisés. Du jamais-vu dans le Finistère depuis 45 ans. Les pompiers avaient fait face à des vents tournoyants et un terrain difficile d'accès. À part les routes sinueuses des Monts d'Arrée, la chaleur ainsi que le vent avaient compliqué le travail des soldats du feu. En début de semaine, la canicule historique en Bretagne a séché la végétation composée de landes et de tourbes. La molinie, plante emblématique des Monts d'Arrée, est hautement inflammable. Quand cette plante sèche, elle est dangereuse au moindre contact avec le feu, comme l'explique Emmanuel Holder, conservateur des réserves naturelles des Monts d'Arrée. Dans cet incendie en Bretagne, la piste criminelle serait avérée. Une enquête est ouverte au parquet de Quimper. Ce mercredi, le feu ralentit et les pompiers sont en train de maîtriser les flammes. Au vu de la situation, les habitants évacués peuvent désormais regagner leurs maisons. TF1 | Reportage L. Pirckher, L. Larvor