Feux rouges, ralentisseurs... aggravent la pollution

La pollution atmosphérique est responsable de 48 000 décès prématurés par an. À Paris, à Lyon ou à Marseille, l'air peut devenir difficilement respirable. Les véhicules y sont pour beaucoup. Une même voiture émet plus ou moins de polluants selon la manière dont elle est conduite et les aménagements rencontrés sur la route. Le fait de freiner et ré-accéler génèrent plus de pollution. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.