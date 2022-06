Fibre optique : comment éviter les coupures Internet

Une pharmacienne regrette d'être passée à la fibre, il y a trois mois maintenant. Le service n'a fonctionné que quelques semaines. Depuis fin avril, c'est le système D. Sa box a été remplacée par un boîtier 4G. "Ils ont commencé par dire que ce sera réparé dans la semaine, puis le 25 mai, et personne n'est responsable", raconte Danielle Hingant. Le fournisseur d'accès assure qu'il ne peut pas réparer qu'une autre entreprise est responsable, celle qui a installé le réseau dans la rue. Une situation qui fait regretter l'ADSL à de nombreux habitants de Champlan (Essone). "Tous les jours, on rentre et on regarde la box, si elle est rouge ou blanche. On a même remis une antenne télé parce qu'on n'en pouvait plus", confie une femme. Le nœud du problème, des raccordements anarchiques. "Dès qu'ils réparent quelqu'un, soit il coupe une personne pour brancher, soit les boîtiers sont tellement mal entretenus que dès qu'ils les ouvrent, quelqu'un coupe sans faire exprès", tente d'expliquer Baptiste Hamayon, étudiant en développement web. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Gallaccio, J. Clouzeau