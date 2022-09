Fiche de paie : pourquoi c'est si compliqué ?

Pour déchiffrer les 39 lignes de mon bulletin de paie, je vous ai demandé un peu d'aide. Trop complexe, incompréhensible, le constat est partagé sur ma fiche de paie, comme sur la vôtre. "Je ne la regarde plus, parce qu'il y a plusieurs feuilles. Moi, je ne comprends jamais rien, donc je regarde seulement le total", avoue un homme sollicité dans le reportage en tête d'article. "Mon problème n'est pas de payer les choses, mon problème, c'est de ne pas savoir ce que je paie, pour qui ? Comment et pourquoi ? C'est tout", lâche une dame. Et pourtant, les bulletins de paie ont été régulièrement simplifiés ces dernières années : en 1997, en 2004 et la dernière fois, c'était en 2018. Certaines lignes avaient été regroupées. La fiche de paie a été allégée pour être plus visible, pas assez a priori. D'autant qu'avec l'arrivée du prélèvement à la source, une ligne s'est même rajoutée. Alors pourquoi ne pas la simplifier davantage ? "On ne peut pas aujourd'hui modifier et simplifier encore davantage. Le Code du travail impose aux entreprises des mentions obligatoires", explique Sonia Leroy-Arlaud, juriste au cabinet d'avocat Fidal. S'il y en a beaucoup de mentions obligatoires, c'est parce que votre salaire finance beaucoup de choses : l'assurance-chômage, la sécurité sociale ou encore les régimes des retraites. Bref, il est à l'image de l'ensemble du système de protection sociale français, complexe ! TF1 | Reportage T. Jarrion, J.P Héquette