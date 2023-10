Fiché S et sur écoute : le profil inquiétant de l'assaillant

Sur une photo prise quelques minutes après l'attaque, on voit l'assaillant présumé, escorté par les forces de l'ordre. Il s'appelle Mohammed M., il est né en Russie en 2003. Depuis cet été 2023, il faisait l'objet de mesures de surveillance par la DGSI. La semaine dernière, l'homme est fiché S, sans que l'on sache pourquoi à ce stade. Mohammed M. habite à Arras (Pas-de-Calais) avec sa famille. Il a été contrôlé le soir du jeudi 12 octobre, sans qu'aucune infraction ne lui soit reprochée. L'assaillant présumé a été scolarisé dans le lycée où l'attaque a eu lieu. Nous avons pu joindre l'un de ses anciens camarades de classe qui nous décrit un comportement étrange. Mohammed M. est issu d'une famille de cinq enfants. L'un de ses frères a été interpellé ce vendredi 13 octobre, près de l'établissement où l'attaque a eu lieu. L'autre est en prison pour un projet d'attentat déjoué et apologie du terrorisme. Cette famille est connue des autorités depuis longtemps. En 2014, elle fait l'objet d'une procédure d'expulsion vers Moscou, qui n'a finalement pas eu lieu. Ce soir, l'assaillant présumé a quitté le commissariat d'Arras et devrait être transféré à la DGSI. TF1 | Reportage J. Quancard, M. Bajac, G. Chièze