Fichés S : la police met la pression

Ce vendredi 20 octobre, à six heures du matin, la Brigade de recherche et d'intervention pénètre dans un immeuble parisien. Ils vont vers l'appartement d'un homme, surveillé par les services de renseignement pour radicalisation. L'homme est potentiellement dangereux. Le but n'est pas d'interpeller, mais de récolter de potentielles preuves de ses liens avec des terroristes. Les policiers ont découvert à l'intérieur plusieurs personnes, dont la personne qu'ils surveillent. Ils vont ensuite fouiller les lieux, à la recherche de documents, de téléphones, toutes les informations qu'ils peuvent collecter sur la personne. L'individu ne sera interpellé que si les documents saisis révèlent des projets terroristes. Au même moment, ce matin, quatorze autres opérations du même type ont été menées partout en France. Les lieux sont sélectionnés par les services de renseignement, après avoir écouté et suivi les personnes radicalisées. C'est une période d'hyper vigilance, marquée par l'attentat d'Arras et le conflit israélo-palestinien. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Bajac, C. Blanquart