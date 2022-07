Figures controversées : que sont devenues les statues déboulonnées ?

Des habitants sont venus immortaliser l'événement. "C'est impressionnant et il est super beau", lance une femme. Après deux ans de restauration et autant de polémiques, la statue de Napoléon Bonaparte a retrouvé son socle dans la matinée de ce jeudi 28 juillet. La mairie socialiste voulait la remplacer par une autre statue, celle de l'avocate féministe Gisèle Halimi. Mais à 68%, les habitants ont voté contre. Faut-il se débarrasser des statues controversées ? Le sujet fait débat depuis deux ans. À Paris, par exemple, c'est Colbert, auteur du Code noir, qui avait été vandalisé. Aujourd'hui, il est toujours là. Et la mairie n'envisage pas de remplacer la moindre statue. "Il n'est pas prévu ni envisagé de déboulonner des statues appartenant à la ville", assure la mairie de Paris. La municipalité préfère inaugurer de nouvelles statues. À Bordeaux, on ne veut pas non plus effacer l'histoire, mais l'expliquer, en ajoutant des panneaux informatifs. Dans la rue Colbert, on apprend ce qu'était le Code noir. Une dizaine d'autres plaques seront inaugurées d'ici la fin de l’année 2022. Une petite victoire pour une militante antiraciste. "On peut toujours faire plus, et mieux, mais on avance. Le travail est long, mais il commence à porter ses fruits", s'exprime Clarisse Gomis, secrétaire générale de l'association "Mémoires et partages". TF1 | Reportage M. Guénégan, A. Lebranchu, G. Guist'hau