Filiation : à la recherche de leur père biologique

Le projet de loi bioéthique a été présenté en Conseil des ministres, ce 24 juillet 2019. Parmi les points polémiques, on retrouve l'anonymat des pères génétiques. De nombreux enfants voudraient pouvoir les retrouver. La nouvelle loi va les y aider, car elle permettra à 18 ans d'accéder à l'identité des donneurs, si ceux-ci ont donné leur accord préalable.