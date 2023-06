Fille tuée par son voisin : que sait-on du suspect ?

Dans un café, l'émotion est toujours forte, deux jours après le drame. "Ça nous ramène aussi à l'affaire d'Annecy. On est à cent lieues de penser que quelque chose comme ça puisse arriver ici", confie la gérante. Samedi soir, un homme surgit dans un jardin du Plonévez-du-Faou (Finistère), armé d'un fusil et sous l'emprise de l'alcool et du cannabis. Il tire sur trois membres d'une famille britannique et tue une jeune fille de onze ans. Les parents sont gravement blessés. Ce drame serait lié à un conflit de voisinage, qui dure depuis 2019. L'homme, un Néerlandais de 71 ans, ne supportait pas le bruit des travaux de la famille, qui coupait du bois et défrichait régulièrement son terrain. Il s'en était d'ailleurs plaint auprès de la mairie. Les élus sont intervenus deux fois, sans succès. La querelle aurait continué et le retraité aurait sorti une arme, une première fois, pour menacer la famille sans que cela ne remonte aux gendarmes ni à la mairie. TF1 | Reportage T. Lagoutte, A. Janssens, J. Jeunemaître