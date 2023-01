Filmé par un témoin : un homme enlevé en plein jour

Armés de fusils à pompe dans le centre-ville, quatre individus enlèvent un homme en plein jour. Certains d'entre eux sont même à visages découverts. Roué de coups, l'homme se débat. Filmée par un riverain, la scène d'une extrême violence dure deux longues minutes. La victime est poussée de force dans le coffre d'une voiture. Les ravisseurs prennent ensuite la fuite. L'agression s'est déroulée, dimanche 8 janvier, sur la place de l'Église de Villeparisis (Seine-et-Marne), vers huit heures et demie. Les habitants décrivent pourtant un quartier pavillonnaire d'ordinaire tranquille. "Je ne m'attendais pas à un truc comme ça. Quand j'ai vu les images tout à l'heure à la télé, ça m'a choqué", réagit l'un d'entre eux. Et une autre habitante d'ajouter, "on est un peu stupéfaits dans le sens où c'est une ville qui est assez calme et où il fait bon vivre. Les gens se connaissent. Il y a des petits soucis mais rien d'aussi catastrophique". Pour l'instant, il est impossible de savoir s'il s'agit d'un règlement de compte. Les forces de l'ordre ont rapidement perdu la trace des agresseurs. Le maire de la commune de 27 000 habitants n'avait jamais eu affaire à une telle agression dans sa ville. "Le secteur en lui-même est particulièrement calme. Il n'y a pas une image dégradée en termes de fait de délinquance. Mais là, ça dépasse largement le fait de délinquance. La violence est bien plus grave et c'est bien plus choquant pour nous tous", souligne Frédéric Bouche, maire de Villeparisis (Seine-et-Marne). Seul indice, un téléphone portable retrouvé sur le lieu de l'agression. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. L'homme enlevé n'a toujours pas été retrouvé, ni même identifié. TF1 | Reportage L. Menier, R. Maillochon, F. Mignard