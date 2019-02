Films d'animation : à la découverte des musiciens du cinéma

Dans les locaux de l'orchestre à Alfortville, un studio d'enregistrement tout neuf. La région Île-de-France a investi plus d'un million d'euros pour rénover cette grande salle à l'acoustique désormais parfaite. L'orchestre est réuni quasi au complet pour enregistrer la bande originale d'un nouveau dessin animé Astérix destiné au parc du même nom. Les musiciens jouent sans avoir vu le film avant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.