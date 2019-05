Fin des 80 km/h : les PV au cœur d'une polémique

Ceci est l'une des conséquences inattendues de la fin prochaine des 80 km/h sur une partie des routes secondaires. Selon plusieurs juristes, des milliers d'automobilistes flashés en excès de vitesse depuis 2018 pourront faire annuler leurs amendes, et même retrouver leur point de permis. Dans le droit, c'est ce qu'on appelle le principe de rétroactivité de la loi la plus douce. Mais est-il vraiment applicable dans ce genre de mesure ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.