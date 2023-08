Fin août caniculaire : pourquoi le thermomètre va grimper

Il n’y a pas un chat sur la place du centre-ville. Même les bords du Rhône sont quasi désertés. À Lyon, le thermomètre a grimpé jusqu'à 38 degrés Celsius, ce qui n’est pas facile à supporter. La canicule, inhabituelle pour une troisième semaine d'août, nous rappelle celle du début de l'été. Evelyne Dhéliat, spécialiste météo TF1 et LCI, explique que cela est dû au fait que le flux du sud fait remonter de l’air chaud en provenance du Maghreb et l’anticyclone, c’est-à-dire les hautes pressions, bloquent celui-ci près du sol en comprimant l'air chaud qui ne peut plus être évacué, c'est le dôme de chaleur. En montagne, les vacanciers en ont aussi fait les frais. À Combloux, la température atteint les 30 degrés à plus de 1 000 mètres d'altitude. Ce n'était pas prévu au programme. Partis en randonnée de bonne heure, des sportifs ont dû redoubler d'efforts. La vague de chaleur est partie pour durer et s'étendre au nord et à l'est. Ce week-end, le sud, en rouge sur la carte, devrait frôler les 40 degrés et peut-être les dépasser lundi et mardi prochain. Ce nouvel épisode s'annonce comme le plus chaud de l'été 2023. TF1 | Reportage C. Auberger, S. Agi