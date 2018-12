Fin des cassettes VHS : souvenirs en péril

Presque toutes les familles avaient un magnétoscope. Mais il y a quelques années, le dernier fabricant de cet appareil a décidé d'arrêter la production. Résultat, des piles de cassettes vidéo sont inutilisables. Pourtant, elles contiennent pour la plupart des souvenirs de vacances et de famille. Le risque est de ne plus pouvoir les visionner. Pour éviter cela, des entreprises proposent de les numériser. Un service qui coûte entre neuf euros et vingt euros par cassette. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.