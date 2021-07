Fin de la gratuité des tests PCR : qu’en pensent les spécialistes ?

C'est un geste au combien désagréable, mais que les Français ont bien intégré. Il fait même partie de leur quotidien. Car s'il permet de savoir si on est contaminé, c'est aussi un sésame pour pouvoir retrouver une vie normale. Marie-Laure Le Rouge, pharmacie des Stades à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), le constate depuis quelques semaines. Les patients y viennent se faire tester avant les vacances. "En général ils viennent et disent : je prends l'avion ce soir, je voudrais un test antigénique. Ils n'ont pas de symptômes, c'est juste effectivement pour pouvoir partir en vacances", indique cette pharmacienne. Ce sont ces tests dits de convenance pour voyager à l'étranger ou participer à des événements collectifs que le gouvernement veut rendre payant. En revanche, les personnes présentant des symptômes ou ayant été en contact avec une personne malade pourront se faire tester gratuitement grâce à une prescription médicale. Pourquoi ce changement ? D'abord, les tests coûtent cher à l'État. Près de 44 euros pour le PCR réalisé en laboratoire, 25 euros pour le test antigénique en pharmacie. En tout, l'État débourse près de 100 millions d'euros par semaine. Autre raison, il faut pour certains médecins convaincre les Français de se faire vacciner. "À partir du moment où on aura un certain nombre de gens suffisamment vaccinés, suffisamment protégés, on ne fera plus de tests comme on fait des tests aujourd'hui quotidiennement. Il ne faut pas se tromper, si on limite l'utilisation des tests, ça veut dire qu'on en a moins besoin et pas l'inverse", explique Dr Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches. Suffisamment de personnes vaccinées pour maîtriser l'épidémie, le gouvernement table sur l'automne prochain pour mettre en place cette nouvelle mesure.