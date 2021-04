Fin de la tolérance sur les déplacements : quelles sont les règles jusqu’au 2 mai ?

La tolérance, c'est terminé ! Depuis un peu plus d'une heure, les gendarmes et policiers contrôlent à nouveau les déplacements et les attestations sur tout le territoire pour ce troisième confinement national et les consignes sont fermes. Un retour des contrôles, bienvenu pour certains d'entre vous. "C'est normal, c'est logique, il ne faut pas que ça continue comme ça. Si tout le monde peut suivre un minimum, ça ne sera pas plus mal", note un habitant. Dès demain, voici ce que vous pourrez faire. Sortir à 10 km autour de chez vous en prenant soin d'avoir un justificatif de domicile. Vous pouvez sortir quelle que soit la raison, flâner ou lire dans un parc. Mais après deux confinements, vous avez peut-être déjà parcouru tous vos livres. Pas de paniques, il y en a beaucoup d'autres, par exemple à la Bibliothèque nationale de France. Elle est ouverte ainsi que les seize mille bibliothèques municipales du pays. Et surtout, vous avez le droit de faire 30 km pour y aller, comme pour aller faire vos courses et pour aller remplir une formalité administrative. Mais attention, il faut se munir d'une attestation de déplacement dérogatoire. Pour aller au-delà des 30 km, il faut justifier d'un motif impérieux : une raison familiale, santé, professionnelle, une garde d'enfant, une convocation judiciaire ou un déménagement. Pour la garde d'enfant, cela veut dire que vous pouvez vous éloigner de chez vous pour aller les déposer ailleurs ou aller les chercher chez leurs grands-parents par exemple, n'importe où en France. Le non-respect de ces mesures vous fait risquer une amende de 135 euros. Elles sont en vigueur au moins jusqu'au 2 mai.