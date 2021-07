Fin de la traque : la mère du forcené témoigne

Nous avons rencontré Marie-Ange Floris quelques heures après le décès de son fils. Une mère sous le choc, endeuillée par la disparition de son enfant. Mais aussi meurtrie par ses actes. "J'ai perdu un fils, j'ai perdu ma chair, j'ai perdu mes tripes, mais je suis soulagée qu’il soit mort. Je suis soulagée parce qu’il a enlevé la vie et c'est une vie avec une vie, une vie pour une vie. Et je n'aurais pas pu concevoir que Doriane soit morte et pas lui, et lui n'aurait jamais pu survivre à ça", a-t-elle réagi. Avec les mots d’une mère, elle parle d'un amour fou de son fils pour Doriane. Elle avait senti qu'il était extrême dans cette relation. "Ça fait longtemps que je ressentais une très grosse angoisse, quelque chose qui n'allait pas. Marc buvait, mangeait, vivait Doriane. En laps de temps de deux mois, je savais que quelque part, c'était très fragile et en même temps peut-être dangereux", a-t-elle souligné. Si elle a accepté cette interview, c'est aussi pour passer ce message à la fille de Doriane et à ses proches : "Mon cœur saigne pour la petite Zoé, petite fille de onze ans. Mon cœur saigne pour eux, la famille et pour ses amis. Je sais qu'elle adorait son groupe d'amis". La traque s'est terminée vers 13h. Après de nombreuses reconnaissances aériennes, les gendarmes encerclent une zone au-dessus du village de Gréolières, à quelques kilomètres du domicile du fugitif. Ils progressent lentement à couvert, car l'homme suspecté d'avoir tué Doriane est armé. Ils découvriront finalement que Marc Floris est mort. Les enquêteurs doivent encore procéder à une autopsie pour établir avec certitude les circonstances de ce décès.