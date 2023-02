Fin de la vaisselle jetable : bientôt des sanctions

Frites, burgers, boissons, chacun dans son emballage jetable. Notre équipe s'est rendue dans un fast-food pour déjeuner. Pas de vaisselles réutilisables, pourtant obligatoires depuis le premier janvier. Dominos, Nabab Kebab, Elior, Five Guys ou encore Starbucks… En tout, dix entreprises ont été épinglées par le gouvernement pour ne pas avoir fait l'effort d'appliquer la loi. Aucune d'entre elles n'a souhaité nous répondre. Dans une chaîne de restauration rapide, on prévoit bien de lave-vaisselle durable, mais elle n'a pas encore remplacé les emballages. Une sandwicherie a fait l'effort de se mettre aux normes. Assiettes et bocaux ont remplacé les emballages en plastique. Pour les laver, le gérant a dû renoncer à dix places assises. Certaines enseignes prétextent aussi des retards de livraison de leurs nouveaux contenants. Mais pour une association environnementale, les délais étaient suffisants. Les premiers contrôles démarreront en mars. Chaque restaurant qui ne respecterait pas la loi, risque jusqu'à 1 500 euros d'amendes par jour. TF1 | Reportage E. Payro, P. Geli, C. Buisine