Fin de la vignette verte : ce qui va changer

C'est toujours une lutte pour la mettre sur le pare-brise et, chaque année, nous sommes beaucoup à l'oublier. Bien sûr, il faudra rester assuré. Mais à partir du 1er avril 2024, c'est fini les 35 euros d'amende en cas d'oubli de vignette. Elle va disparaître, 40 ans après être devenue obligatoire. De leur côté, les assureurs n'auront plus besoin de l'envoyer chaque année et économiseront donc 60 millions d'euros. Cela va-t-il baisser les assurances ? Nous n'avons pas encore la réponse. Ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, tout est dématérialisé. Lorsque vous souscrivez un contrat, votre assureur a 72 heures pour vous inscrire sur le fichier des véhicules assurés en ligne, avec votre numéro d'immatriculation, votre nom et des informations sur votre contrat. En réalité, aujourd'hui, les forces de l'ordre ne vérifient déjà plus la vignette. Pour les contrôles, tout se fait en un clic. Il suffit de rentrer la plaque d'immatriculation. Les radars, de plus en plus perfectionnés, pourront-ils un jour avoir accès à ce fichier et nous flasher pour défaut d'assurance ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage L. Cloix, F. Moncelle, O. Stammbach