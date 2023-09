Fin de l'aide sur le gazole : les pêcheurs en colère

À son retour au port de l'Orient, un fileyeur débarque 140 kilos de saules. Mais avec la flambée du prix du gasoil, partir en mer devient difficilement rentable. Depuis mars 2022, les pêcheurs bénéficiaient d'une réduction de 20 centimes sur le litre de carburant. Le gouvernement vient d'annoncer la fin de cette aide dès le 15 octobre. Alors dans tout le port, l'inquiétude grandit. Les pêcheurs perçoivent un salaire minimum chaque mois, mais jouent l'essentiel de leur revenu sur le résultat de la pêche. Avec l'augmentation du prix du gasoil, leur revenu diminue petit à petit. Le gouvernement promet en contrepartie une enveloppe de 450 millions d'euros pour aider la filière à changer sa motorisation. Selon les professionnels, cette mesure ne répond pas à l'urgence de la situation. "La réalité du terrain, on n'est pas prêt de mettre un moteur hydrogène dans ce type de bateau. Les projets dans dix ans, tant mieux, mais que restera-t-il dans dix ans, si on perd 90 % des marins à l'heure actuelle ? On va perdre tout un plan d'économie entre temps", explique Stéphane Pochic, capitaine chez armement Pochic. À Loctudy, un emploi en mer équivaut à quatre emplois sur terre. TF1 | Reportage J. Jeunemaitre, M. Pirckher