Fin de vie : ce que pourrait changer la loi

Son ancien mari a dû partir en Suisse pour bénéficier d'un suicide assisté, pratique aujourd'hui interdite en France. Atteint d'une maladie incurable, il voulait abréger ses souffrances présentes et à venir. Le projet de loi souhaite donc ouvrir en France cette possibilité pour des personnes dans ce cas, si elles sont capables de discernement et si un pronostic vital est engagé à court ou moyen terme, une condition difficile à accepter. Autre incertitude, pour l'instant, dans ce projet de loi : qui pour soutenir la personne au moment d'administrer la dose létale ? François Blot, médecin, plaide pour qu'elle soit accompagnée d'un soignant. Il rappelle néanmoins qu'une clause de conscience devra être prévue pour le corps médical, car beaucoup de soignants ne conçoivent pas d'aider à mourir. Les 184 Français de la Convention citoyenne qui avaient, sur ce sujet, remis leur conclusion à Emmanuel Macron, il y a un an, s'étaient, eux, prononcés très majoritairement en faveur de cette aide active. Charles Bietry aussi, l'ancien journaliste sportif souffrant de la maladie de Charcot, écrit : "J'ai réussi à bien vivre, je n'ai pas envie de mal mourir". TF1 | Reportage S. Pinatel, S. Agi, Q. Russel