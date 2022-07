Fin des chaudières au fioul : quelles sont les règles ?

Il y a dix ans, lorsque Rosine Demicheli achète sa maison, elle fait poser une chaudière au fioul. Une solution économique à l'époque, mais ses factures d'énergies se sont envolées depuis quelques mois. Cette retraitée ne pourra pas la remplacer par une chaudière au fioul neuve et plus performante, car elles seront interdites à la vente dès le 1er juillet. Elle a donc choisi une pompe à chaleur, en partie subventionnée par les aides de l’État. Une maison sur six est équipée d'un fioul domestique. Tant que votre chaudière fonctionne, il n'est pas nécessaire de la remplacer. Si elle tombe en panne, vous pouvez la réparer ou en acheter une neuve à deux conditions seulement : si l'architecture du logement rend tout travaux impossibles ou que vous ne pouvez pas vous raccorder à un réseau de chaleur ou de gaz naturel. Si vous voulez changer d'équipement, ce spécialiste de la rénovation énergétique vous aiguille. L'objectif du gouvernement est d'interdire progressivement les équipements en fioul d'ici à 2030. T F1 | Reportage A. Barth, C. Chevreton