Fin des emballages plastiques : les primeurs sont-ils prêts ?

La chasse aux plastiques a déjà commencé dans les rayons fruits et légumes de cet hypermarché dans le Var. Pour les agrumes, ce n'est pas du carton, mais un emballage d'origine végétale et biodégradable. L'enseigne n'avait pas le choix. À partir du 1er janvier, le plastique sera interdit pour une trentaine de fruits et légumes, sauf si le lot fait plus d'1,5 kg. Le plastique n'a pas du tout la cote chez les consommateurs. Mais s'en passer a un coût. Un emballage carton est en moyenne 10% plus cher à produire. Dans cette usine en Maine-et-Loire, on conditionne les pommes. Cet industriel a dû investir plus de 100 000 € pour changer sa ligne de production et passer au carton, dont le prix ne cesse de grimper. Malgré toutes ces hausses, les grandes surfaces le promettent, les prix n'augmenteront pas à la caisse. Il va falloir rogner sur les marges. Pas étonnant dès lors que beaucoup de producteurs soient vent debout contre cette loi. D'autant que selon eux, certains fruits et légumes ne peuvent pas se passer du plastique. Après de longues négociations, ils ont obtenu des délais supplémentaires. Pour les carottes et les champignons par exemple, le plastique reste autorisé jusqu'en 2023. Pour les fruits rouges, ce sera jusqu'en 2026. Pour trouver une solution plus respectueuse de l'environnement, pas question d'utiliser du plastique 100% recyclable. L'Europe l'autorise, mais pas la France. TF1 | Reportage T. Jarrion - W. Rouzé - P. Fontalba